Üretim değerlendirme toplantısı yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu, Kastamonu, Sakarya ve Zonguldak Orman Bölge Müdürleri, İşletme ve Pazarlamadan sorumlu Bölge Müdür Yardımcıları, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürleri ile her Bölge Müdürlüğünden bir Orman İşletme Müdürünün katıldığı 2020 yılı üretim ve satış faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı Bolu’da gerçekleşti.

Toplantıda 2020 yılında yürürlüğe giren Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine ait 310 Sayılı Tebliğ’de uygulamada karşılaşan sorunlar, vahidi fiyat alınırken dikkat edilecek hususlar, 6877/A sayılı Dikili Ağaç Satış Tamimine göre yapılan dikili ağaç satışlarının, üretim, takip ve kontrollerinin işletmeleri riske sokmadan ve daha az emekle nasıl yapılabileceği ve Orman Bilgi Sisteminde (ORBİS) Üretim faaliyetleri ile ilgili raporlamalarda karşılaşılan sorunlar görüşüldü.

Toplantıda söz alan Bölge Müdürleri ve diğer katılımcılar, komşu Orman Bölge Müdürlükleri arasında yapılan üretim ve satış değerlendirme toplantısının uygulamada birlikteliğin sağlanması ve karşılaşılan sorunların görüşülmesi adına faydalı olduğunu ve sonraki yıllarda da yılda en az bir defa yapılacak olan bu tür toplantıların faydalı olacağını dile getirilerek toplantı sona erdi.