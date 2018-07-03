HABER:S.Özge Yücel

Kamuoyunda kayagazı olarak bilinen şeyl gazı için girişimler yapıldı. Türkiye Petrolleri tarafından atılan imza ile ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yapıldı.

Türkiye Petrolleri’nin sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirme şöyle: “TP, Eesti Energia AS ve TKİ arasında, Bolu Göynük sahalarında yüzeyde retortlama yöntemiyle şeyl petrolü ve retort gazı üretilmesi, kurulacak santral ile elektrik enerjisi üretimi imkanları etüdü, araştırılması ve yatırıma dönüştürülmesi hususlarında Mutabakat Zaptı imzalandı.”

Öte yandan, Şeyl petrolü ve gazı geçtiğimiz yıl düzenlenen İNERMA zirvesinde gündeme gelmişti. İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi ile Sergisi’nde (INERMA) konuşan Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Önal, Bolu’nun 15 bin 371 nüfuslu ilçesi Göynük’te birkaç milyar tonluk kaya gazı rezervi bulunduğunu söylemişti.