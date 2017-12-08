Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da özel eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra iş bulamadıkları için büyük sıkıntı yaşayan engelli gençler artık Bolu Kent Konseyi Özel Bireyler Meclisi’nce “Üretimde bende varım” sloganı ile açılacak meslek edindirme kursları sayesinde kendi ayakları üzerinde durabilecek.

Bolu Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kent Konseyi Özel Bireyler Meclisi ve İş-Kur Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kurslar için bugün öğleden sonra Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde bir açılış ve protokol imza töreni düzenlendi. Kurumlar arasında yapılan protokol için imzaların atılarak, iki el sanatları atölyesinin açılışının gerçekleştiği törene Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, İş-Kur İl Müdürü İsmail Yalçın, Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik, Kent Konseyi Özel Bireyler Konseyi Başkanı Şeyda Ay, engelliler ve aileleri katıldı. Özel Bireyler Meclisi Başkanı Şeyda Ay, programda bir konuşma yaparak projenin ayrıntılarını paylaştı. Ardından Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve İş-Kur İl Müdürü İsmail Yalçın, engelliler için büyük önem taşıyan meslek edindirme kurslarının protokolünü imzaladılar.