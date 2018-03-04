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04 Mart 2018 Pazar
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    • "Üretimi, yatırımı ve istihdamı arttırmakta kararlıyız"

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, üretim, yatırım ve istihdam artışı sağlayacağını belirttiği yeni torba yasa tasarısının ayrıntıları hakkında açıklamalarda bulundu.

    04 Mart 2018 Pazar 12:45
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    Haber: BMA

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, açıklamasında, tasarının üretim, yatırım ve istihdama yönelik düzenlemeleri içerdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Yasalaşmasını hedeflediğimiz tasarıyla bankada konut hesabı açtıranlara devlet desteği 15 bin liradan 20 bin liraya çıkacak ve ev sahibi olma imkanı genişletilecek. Öte yandan 16 yıl üzeri aracını sıfır araçla değiştirenlere de 10 bin TL'ye kadar ÖTV indirimi sağlanacak.  Tasarının hayata geçişiyle istihdam artışı hedefleniyor. Bunun içinde asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek. İşverenlere aylık olarak verilecek 100 TL'lik destek pakette yer alacak düzenlemelerden sadece biri. Ayrıca, terör olaylarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ikinci istihdam imkanı sağlanacak.

    EVLİLİK HAZIRLIĞINDAKİ GENÇLERE VE EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE MÜJDE

    Tasarı yatırım açısından da önemli kazanımları beraberinde getirecek. AR-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlar 2019 yılının sonuna kadar KDV ödemeyecek. Çeyiz için yapılan devlet katkısı arttırılacak ve 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkacak. Tasarıyla, sporun gelişimini sağlamak üzere, amatör spor kulüplerinden gelir vergisi muafiyeti hedefliyoruz.  Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak görüşme sonrası hayata geçecek üretim, yatırım ve istihdama yönelik bu önemli kazanımların ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını Allah'tan diliyorum."

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, üretim

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