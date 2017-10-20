Haber: Aysun Beykoz

Toplumda ürün güvenliği bilincinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda hazırlanan 2017 Yılı Ürün Güvenliği Haftası’nın açılışı için Bolu’ya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Ürün Güvenliği Haftası etkinlikleri hakkında Vali Baruş’a bilgiler veren Genel Müdür Büyükhatipoğlu, Bakanlık olarak yapmış oldukları çalışmaları da aktardı. Bolu Valisi Aydın Baruş da ziyaretleri için Genel Müdür Büyükhatipoğlu ile beraberindeki heyete teşekkür ederek, İl genelinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alış verişinde bulundu. Ziyarette Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı Ürol Mete, Sanayi Teknoloji Uzmanı Duygu Polat ve Bolu Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ahmet Küçükkaraca da hazır bulundu.