Ürün yetiştirerek mutlu oluyorlar



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ve çalışanlar tarafından hobi bahçesi oluşturuldu. Uzun bir süreç ile fizik tedavi alan ve boş zamanlarında çeşitli meyve ve sebzelerin yetiştiği bahçedeki ürünlerle ilgilenen hastalar ve çalışanlar, hem keyifli dakikalar geçiriyor. Hem de hastalıklarının oluşturduğu stresten uzaklaşıyorlar. Bahçede yetişen ürünleri toplayan ve tadan hastalar beraberce bir faaliyette bulunmanın kendilerini sosyalleştirdiğini de belirttiler.

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Afşin yaptığı açıklamada “Hastanemizde yapılan hobi bahçesi çalışması ile hem hastalarımız hem çalışanlarımız bir şekilde stresten uzaklaşıp üretmenin keyfini yaşıyorlar. Fizik Tedavi alan hastalarımız uzun bir süre hastanede yatmakta. Bu süreçte sağlık çalışanları ile aile gibi oluyorlar ve hobi bahçesi çalışmasıyla birlikte ürün yetiştirmekle mutlu oluyorlar” ifadelerini kullandı.