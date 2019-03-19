“Ürünleri doğrudan biz satın alacağız”

Haber: Aysun Beykoz

Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan adayı Turan Kılınç ve partililer Bolu Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Pazar esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Kılınç, sorunların çözümü için destek istedi.

“ESNAF YÜKSEK FİYATLARIN SORUMLUSU GİBİ GÖSTERİLMEKTEN ŞİKAYETÇİ”

Bolu pazarını ziyareti esnasında gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirten Kılınç, “Vatandaşımız fiyatların pahalılığından ve geçim sıkıntısından şikayetçi, esnaf bunun sorumlusu gibi gösterilmekten şikayetçi. Bu sıkıntılar merkezi politikalardan kaynaklansa da bizim tarım alanında ciddi projelerimiz var. Projelerimizde de ortaya koyduğumuz üzere Belediye Başkanı olarak seçilmemiz halinde ilk etapta 500 hektarlık bir sera projemiz var, sonra ise devamı gelecek. Böylece Bolu’nun en azından temel sebze kalemlerinde kendine yetecek kadar üretim yapmasını planlıyoruz” dedi.

“KÖYLÜNÜN ÜRÜNÜNÜ DOĞRUDAN BİZ SATIN ALACAK, ONLARI DESTEKLEYECEĞİZ”

Kılınç açıklamasında ayrıca, “Marka 14 projemiz kapsamında Bolu’muzun köylerinde yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın özellikle süt, süt ürünleri ve patatesi doğrudan Belediye olarak biz satın alacağız. Onları destekleyeceğiz” İfadelerini kulandı.

Gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Kılınç, “Pazar esnafının şartlarının da iyileştirilmesi gerek. Bu konuda da elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 12:37