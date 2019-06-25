Ürünlerin her aşaması kontrol altında

Haber: BMA

Piliç eti sektörünün devlerinden Erpiliç, hayvansal gıdaların üretim, depolama ve taşıma aşamalarında meydana gelebilecek mikrobiyolojik tehlikeleri kontrol altına alan soğuk zincirin kırılmaması için ileri teknoloji altyapı ile üretim gerçekleştiriyor. Bolca Hindi markasını satın almasıyla birlikte hindi etini de aynı güçlü üretim, depolama ve lojistik avantajlarla tüketicisine ulaştırmayı hedefleyen Erpiliç, kesimhane teknolojileri, yerleşik ve hareketli soğuk hava depoları ve özel frigorifik araçları ile gıda sektöründe önce sağlık ve güven ilkesini tamamlıyor.

ÜRETİMDEN LOJİSTİĞE SÜREKLİ KONTROL

Piliçlerin iç çıkarma işleminden sonra kesimhanede başlayan soğuk zincir süreci, hava çilleri denilen soğutma ve dinlendirme odalarında devam ediyor. Hava çillerine girmeden önce yaklaşık sıcaklığı 37 derece olan piliçler burada 2 saat 55 dakika bekletiliyor. Piliçler paketleme alanına doğru ilerlemeden bu alanda üretime hazır olarak 4 derecenin altında çıkıyor. İleri teknoloji kayıt cihazları ile depolar, hava çilleri, üretim alanları, piliç kesimi gibi kesimhanedeki tüm sıcaklıklar 15 dakikada bir kayıt altına alınarak gıda mühendisleri tarafından izleniyor, geriye dönük veri alınabiliyor ve raporlanabiliyor. Aynı zamanda kesim, depo, üretim alanlarında, soğutma ve dinlendirme odalarındaki tüm sıcaklık verileri kalite kontrol birimindeki yetkililer tarafından saat başı kayıt altına alınıyor.

15 DAKİKADA BİR SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

Sevkiyat aşamasında 0-4 derece arasındaki depolarda bulunan taze ürünler, araçlara yüklenip Türkiye geneline yayılmış bayilere sevk edilirken de araç kasa içlerinde bulunan veri izleme cihazıyla 15 dakikada bir sıcaklık ölçümü yapılıyor. Soğutma sırasında bir arıza yaşanıp yaşanmadığı, araç kapıların ne zaman açıldığı, 15’er dakikalık sıcaklık verileri sürekli kontrol ediliyor. Bu şekilde sevkiyat aşamasında ürünlerin tazeliğini koruduğu denetim altında tutuluyor. Bayiler, araçlarda ürünleri teslim almadan önce sıcaklık ölçümü yaparak ürünleri 4 derecenin altında teslim alıyor. Taze ürünlerde gıdalar tüketicilere 0-4 derece arasında ulaştırılıyor.

TÜM SÜREÇ ELEKTRONİK CİHAZLARLA KAYIT ALTINA ALINIYOR

Donmuş ürünlerde ise, ürünler ilk aşamada taze ürünler gibi soğuk hava odalarında dinlendirildikten sonra -40 derecelik tünellere alınıyor. Tabaklı ürünler 12 saat, bütün piliçler ise 14 saat bekletildikten sonra iç sıcaklıkları kontrol ediliyor. İç sıcaklık -18 dereceye ulaştığında biten şoklama süreci, dış sıcaklıktan daha çok merkez sıcaklık denilen iç sıcaklığın kontrol edilmesiyle devam ediyor. Tüm süreç taze ürünlerdeki gibi elektronik cihazlarla kayıt altına alınarak izleniyor, donmuş ürünlerde taşıma ve depolama sıcaklığı olan -18 derecenin stabil kalmasına dikkat ediliyor. Soğutulmuş ya da dondurulmuş gıdalar, üretim tesisinde en uygun koşullarda depolanarak frigorifik, soğutma üniteli tır gibi ürün özelliklerine uygun araçlarla ara depo veya bayi depolarına sevk ediliyor.