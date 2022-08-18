Üst aramalarında uyuşturucuyla yakalandılar

Haber: Okay Özcan

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, otoban üzerinde yaptıkları yol kontrolü esnasında, İstanbul istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durdurarak arama gerçekleştirdi.

Polisleri gören yolculardan market sahibi olduğu öğrenilen Oğulcan Ç. (26) ve inşaat işçisi Oğuzhan K. (23) panikleyince, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (NARKO) ekiplerinden kaçamadılar.

Yapılan üst aramasında Oğulcan Ç.’nin üzerinden 107.73 gram, Oğuzhan K.’nin üzerinden ise 23.71 gram eroin maddesi bulundu. Yakalanan iki kişi, uyuşturucu maddelerini satmadıklarını ve içici olduklarını ifade ettiler. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edildiler.