Haber: Okay Özcan

Üst geçitte intihar girişimi saat 12.00 sıralarında E-5 karayolu üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan alkollü vatandaş üst geçit üzerinden ayakları sarkıtarak oturmaya başladı. Durumu fark eden sürücüler ve vatandaşlar, 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundular.

Kısa sürede olay mahalline gelen polis ekipleri, ismi öğrenilmeyen vatandaşı intihar girişiminden vazgeçirmek için diyaloga geçtiler. Uzun süren iknalar sonrası fırsat kollayan polisler, alkollü vatandaşın bir anlık dalgınlığından faydalanarak, şahsı atlamak üzereyken yakalayıp yere yatırdılar.

Kendisini kurtaran polislere teşekkür etmesi beklenirken alkollü vatandaş; “Bana daha önceden söz vermiştiniz, çocuklarımı bana gösterecektiniz” diye bağırarak ağır hakarette bulundu. Alkollü şahıs daha bindirildiği ekip otosunun arka kapısına da tekmelerle hasar verdi.

İntihar girişiminde bulunan şahsın geçtiğimiz aylarda da intihar girişiminde bulunduğu ve yine polisler tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahın Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Çevrede oturan vatandaşlar da gelişmeleri saniye saniye izlediler. Öte yandan şahsın eşiyle ayrı yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu da öğrenildi.