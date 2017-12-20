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20 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Üst limit 6 Bin TL’ye yükseltildi

    Tüketici Hakem Heyetine başvurularda Üst Limit 6.000 TL’ye yükseltildi. Başvurular artık E-Devlet üzerinden yapılabilecek.

    20 Aralık 2017 Çarşamba 13:10
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    Üst limit 6 Bin TL’ye yükseltildi

    Haber: Aysun Beykoz

    Tüketicilerin hak arama yollarını kolaylaştırmak, satıcı ve sağlayıcı arasındaki uyuşmazlıkların daha basit, hızlı, masrafsız çözümlenmesini sağlamak ve yargının yükünü azaltmak amacıyla 81 ilde ve 919 ilçede binin üzerinde kurulu bulunan Tüketici Hakem Heyetlerinde  bir dizi değişiklik yapıldı. Konuyla ilgili olarak Bolu Ticaret İl Müdürü,  İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Ersin Terzi, yaptığı yazılı açıklamada, “Yeni Yönetmelik ve Kanun değişikliği ile birlikte Tüketici Şikayetlerinin,Tüketici Hakem Heyetine şahsen veya avukat aracılığıyla; elden ve posta yoluyla yapılırken artık elektronik ortamda e-Devlet kapısı ve tuketicisikayet.gtb.gov.tr adresinden (TÜBİS)  ilede yapılacağı düzenlenmiştir.

      Yeni düzenleme ile beraber değeri 4 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklardaİlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 6 bin liranınaltında bulunan uyuşmazlıklardaİl Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 4 bin-6 bin lira olan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamayacak.

    Ayrıca, Tüketicinin taraf olduğu uyuşmazlıklarda İcra ve İflas Kanunu'nun uygulanamayacağı şeklindeki değerlendirmelerin ortadan kaldırılmasına yönelik değişiklikle; icra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanabilecek.

    Elektronik ortamda e-Devletten başvuru yapan ve güvenli elektronik imzası veya mobil imzası olmayan tüketicilerin, ıslak imzalı başvuru formunu varsa ekinde bilgi ve belgelerle birlikte 15 gün içerisinde ilgili tüketici hakem heyetine iletme yükümlülüğü kaldırılmıştır. Yönetmelikteki değişiklikle,  e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS’e başvuru yapılması ile başvuru işlemleri tamamlanmış olacaktır.Aynı zamanda e-Devlet kapısından gelen başvuruların güvenli elektronik ya da mobil imza ile imzalanmasına gerek kalmayacaktır. Bu şekilde bürokrasinin azaltılmasına ve tüketicinin kolayca başvuru yapabilmesine imkân tanınmıştır.

    “TÜKETİCİ BİLGİ SİSTEMİ’NİN (TÜBİS) KULLANIMI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ”

    Tüketici Hakem Heyetlerinin iş ve işlemlerinde kullanılması zorunluluğu bulunan TÜBİS, Tüketicilerin elektronik ortamda şikâyetlerini iletebildikleri ve Tüketici Hakem Heyetlerinin iş ve işlemlerini gerçekleştirdikleri çevrimiçi bir sistem olarak TÜBİS’ingerek başvuru sahipleri gerekse Tüketici Hakem Heyetleri tarafından hızlı, etkin ve kolay kullanımının sağlanması amacıyla yeni bir yazılım yapılmış ve TÜBİS’in doğru, eksiksiz ve zamanında kullanımına ilişkin olarak yeni bir düzenleme yapılmıştır.

    “İNCELEME SÜRECİHIZLANDIRILDI”

    Tüketici Hakem Heyetlerinin esas olarak 6 ay içinde karar vermesi gerekmektedir. Bunun yanında söz konusu inceleme sürecinin daha da kısaltılabilmesi amacıyla bilirkişi incelemesine ilişkin işlemler Tüketici Hakem Heyeti Başkanının yetkileri arasına dâhil edilmiştir.” 

    Anahtar Kelimeler: Tüketici, Hakem, Heyetine, Başvurularda, Üst

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