Haber: Aysun BEYKOZ

Göynük Orman İşletme Şefliği 101 kod nolu yolda 4 kilometre, Hacımahmut Orman İşletme Şefliğinde 006 kod nolu yolda 6 kilometre, Sünnetgölü Orman İşletme Şefliği 102 kod nolu yolda 3+750 kilometre, Gürpınar Orman İşletme Şefliği 061 kod nolu yolda 1+250 kilometre olmak üzere, İşletme Müdürlüğü toplamında 15 kilometre yolda üst yapı çalışmaları bitirildi.

Üst yapı yapılan yollarda çalışmalar süresince yapı denetim görevlileri tarafından, çalışmalar yerinde belli aralıklarla denetimleri yapılarak işin zamanında ve standartlara uygun olarak tamamlanması sağlandı.

Üst yapısı biten orman yollarının, ormancılık faaliyetlerinin daha güvenli ve hızlı bir şekilde yapılması ile birlikte, söz konusu yolları kullanan köylüler içinde katkı sağlayacağı bildirildi.