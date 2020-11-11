Usta gazetecinin objektifinden

Yürüyüş boyunca organizasyona refakat eden duayen gazeteci Metin Ferah, Bolu Gündem okurları için organizasyonun her anını fotoğrafladı ve haberleştirdi. İşte Metin Ferah’ın objektifi ve kaleminden Doğada Sonsuzluk Yürüyüşü.

10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenen Sonsuzluk Yürüyüşüne Bolu Belediyesi Başkan Yardımcıları Rasim Özdemir, Feridun Yılmaz ile 6 Mahalle Muhtarının yanısıra,85 doğasever katıldı.Sisli bir havada yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öncülüğünü Süleyman Özdoğan'ın, artçılığını da Ahmet Gökdemir'in yaptığı 8 kilometrelik yürüyüş, saat 09.25'te 1062 rakımlı At Yaylası Şenlik Alanı'ndan başladı.Sisli havada kah çimenli, kah çamurlu parkurda yapılan yürüyüşün dördüncü kilometresinde orman içi yürüyüş sonrası başlangıç noktasına geldiğimizde, Bolu Belediyesi'nin hazırlamış olduğu çay ve simit ikramı kadar, yapılan paratoner gösterisi de büyük beğeni kazandı.

Mola sonrası 4 kilometrelikson etabı da tamamlayarak başlangıç noktasında saat 12.30'da yürüyüşümüz son buldu.