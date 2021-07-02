Usta sanatçılar artık bu parklarda

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz genelinde yeni yapılan veya ismi olmayan mahalle parklarının ünlü sanatçıların isimlerini, mahalle sakinlerine belediye tarafındansoruldu. Çıkan sonuçlar doğrultusunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan meclis toplantısında meclis üyelerine sordu. Bu doğrultuda önerilen sanatçıların isimleri mahalle parklarına verildi. Parklara verilen isimler şu şekilde sıralandı;

Beşkavaklar Muhtarlık Yanı Parkı, ZEKİ ALASYA

Balıklı Sokak Parkı, Köroğlu Mahallesi sosyal tesisinin yanı, BARIŞ MANÇO,

Kültür Mahallesi Tokgöz Sokak, CÜNEYT ARKIN,

Alpağut Mahallesi 290 Sokak, CEM KARACA,

Karaköy 2.etap e-5 kenarı parkı, Küme Evleri Sokak, MÜNİR ÖZKUL,

Dağkent Pazar Yanı Parkı, ŞENER ŞEN,

Kültür Mahallesi Aşık Veysel Sokak, AŞIK VEYSEL,

Çıkınlar Mahallesi Sıra Evler Önü, ŞEVVAL SAM

Sağlık Mahallesi yeni parkı, NEŞET ERTAŞ

Kürkçüler TOKİ spor alanı çocuk parkı, AYŞEN GRUDA

Memur-Sen TOKİ spor alanı çocuk parkı, ZEKİ MÜREN

Kanal yolu güzergahında Adanan Tüfekçi Sokak, ADİLE NAŞİT

SEDAŞ’ın karşısına yapılan park, KEMAL SUNAL,

Son olarak da SEDAŞ doğu parkına mahallenin köklü ailelerinden olan MEHMET GÖREN’in ismi verilmesine karar verildi.