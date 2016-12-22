HABER: Esra ÖZTÜRK

AİBÜ Kütüphane Topluluğu’nun İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi salonda düzenlediği söyleşi ve imza gününe, Vali Yardımcısı Ünal Coşkun da katıldı. Etkinlik, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Müzik Grubu’nun verdiği konserle başladı. Söyleşide, Ustaoğlu’nun kaleme aldığı metin okundu ve işaret diline çevrildi.

Engelleri aşabilmek için sağlıklı bireylere doğru soruları sordurabilmek gerektiğini ifade eden Ustaoğlu, “Başlangıçta sadece doğru soruları sormanıza yardımcı olacak bu kitap, umut ediyorum ki ilerleyen zamanda doğru cevapları verip harekete geçebilmemiz yolunda bir adım olacak. Sizden farklı değiliz fakat bakış açınızı değiştirirseniz bunu fark edebilirsiniz ve eşitlenebiliriz. Bu kitapla engeli olmayan tüm bireylere, engelli bireyler olarak ilk adımı biz atıyoruz. Umuyorum ki onlarda bu adımı görürler ve dünyayı birlikte güzelleştirebiliriz.” diye konuştu.

Onur Ustaoğlu’na Kütüphane Topluluğu üyeleri tarafından teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi. Ardından Ustaoğlu, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 23 kişilik bir ekibin seslendirdiği ve geliri ZİÇEV’e bırakılan “Hey! Biz de Buradayız” kitabını imzaladı.