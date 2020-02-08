Usulsüzlüğe Komisyon 'Dur' Dedi

Haber: Volkan Yılmaz

İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları sona erdi. 7 Ocak Cuma günü gerçekleştirilen son toplantıya Mengen Ak Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Şenkan Aykan’ın sunmuş olduğu önerge damga vurdu. Aykan’ın tek başına imzaladığı önerge divan üyesi tarafından okundu. Sunulan önergede Mengen’de çeşitli işlerde kullanılmak üzere Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliğine 512.000 TL aktarılması ifadeleri yer aldı. Mengen’de 2 meclis üyesi olmasına rağmen Ak Parti Meclis Üyesi Aykan’ın tek başına imza altına aldığı önerge hakkında Mengen İl Genel Meclisi Üyesi CHP’li Eyüp Beşli söz isteyerek açıklamalarda bulundu.

“OKUL İÇİN İSTENİLEN PARA YASAL DEĞİLDİR”

Yapılması düşünülen işin doğru fakat uygulamanın yanlış olduğunu belirten Beşli “Bu paranın bir kısmı okulun mantolama işi için kullanılacak. Yapılması düşünülen iş doğru, uygulama yanlıştır. Bu iş kimseye sorulmadan, ihaleye çıkılmadan, teklifler alınmadan ben yaptım oldubitti anlayışı ile haberimiz olmadan yapılmıştır. Burada milletin parasını istediğimiz gibi kullanamayız. Yapılan iş usulsüzdür ve kabul etmiyorum, dedi.

“KİMİN VE KAÇ PARAYA YAPILDIĞI BELLİ OLMAYAN BİR İŞE EVET DEMEYECEĞİZ”

Konu hakkında söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz ise konuşmasında “Yasalara 5302 sayılı kanuna aykırı, kimin ve kaç paraya yapıldığı belli olmayan bir işe evet demeyeceğiz. Mengen’de iki meclis üyesi arkadaşımız var. İş yapılırken kanunların dışına çıkmamız söz konusu olamaz. Şenkal arkadaşın yaptığı iş doğru değildir. Kime kaç liraya, hangi şartlarda yaptırdığı kayıt altına alınmamış ve kafasına göre yaptırdığı mantolama işi hakkında gerekeni yaparız. Yapılan mantolama işini arkadaşımız cebinden yaptırdıysa bizi ilgilendirmez ama bu iş için il genel meclisi olarak para çıkarmamız mümkün değildir” dedi. Başkan Yüceer’in yaptığı oylama sonrası, konu CHP’li üyelerin ret oyuna karşılık komisyona havale edildi

KOMİSYON USULSÜZ UYGULAMAYA DUR DEDİ

Komisyona havale edilen konu, komisyon üyelerinin usulsüz uygulama olduğu gerekçesiyle mantolama işi hakkında görüşme gereği duymadı. Cuma günü komisyondan gelen rapor doğrultusunda Mengen’in istediği 512.000 TL ödenek yerine 42.500 TL olarak geçti. Konu hakkında Ak Partili Aykan açıklama yapmazken, CHP’li üyeler tepkilerini yinelediler. Bundan sonrası için ne olacağı da merak konusu.