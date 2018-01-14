Haber: Gönül Olutürk

Açıldığı günden beri gerek öğrenciler için yaptığı etkinlikler gerekse sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği kampanya ve projeler ile adından söz ettiren Bolu Final Temel Lisesi, başlattığı yardım kampanyası ile yine herkesin takdirini kazandı. Lise tarafından başlatılan ve öğrencilerin de katıldığı “Üşümeyen Çocuklar” kampanyası ile Dodurga Abdi Sin Okulu öğrencilerine mont, bere ve atkı yardımında bulunuldu. Kampanya ile soğuk kış günlerinde hiçbir çocuğun üşümemesini amaçladıklarını belirten lise öğretmenleri ve öğrencileri sosyal sorumluluk kampanyalarına devam edeceklerini söylediler.