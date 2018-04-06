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06 Nisan 2018 Cuma
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    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Mart ayı raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora geçtiğimiz ay içerisinde ilimizde yaşanan işçi ölümleri damgasını vurdu. Raporda Bolu’ya ayrı başlık açıldı.

    06 Nisan 2018 Cuma 10:38
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    Utanç raporu yayınlandı
    HABER:Aysun Beykoz

    Türkiye’de 2018 yılının ilk üç ayında en az 394 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği ifade edilirken, en çok iş cinayetinin; İstanbul, Konya, Çorum, Antalya, Bursa, İzmir, Manisa, Adana, Ankara, Bolu ve Diyarbakır’da yaşandığı aktarıldı. Raporda, tespit edildiği kadarıyla, Mart ayında en az 122 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Raporda ilimiz genelinde Mart ayın içerisinde üç farklı işçi ölümü yaşandığı belirtilirken, Bolu’nun nüfusa oranlar en çok işçi ölümü yaşanan iller arasında yer aldığı açıklandı. Raporun ilimiz ile ilgili bölümünde geçen ölüm vakaları ise şöyle;

    MEHMET BAĞATIR:

    14 Mart 2018 Çarşamba günü ailesine ait hayvanları otlatırken, yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye düşen Mehmet Bağatır (15) yaşamını yitirdi. Hayvanlara bakmak için okulu bıraktığı belirtilen Bağatır'ın cesedi zor arazi koşulları nedeniyle yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılabildi. Kıbrıscık İlçesi Dokumacılar köyünde bulunan Dokumacılar Kanyonu’nda meydana geldi. Kıbrıscık Çok Programlı Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi olan Mehmet Bağatır, iddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce ailesine ait büyükbaş hayvanlara bakmak için okulu bıraktığı belirtildi.

    RAHMİ ÖZTEKİN:

    17 Mart 2018 Cumartesi günü çalıştığı 4 katlı bina inşaatının çatısından düşen 58 yaşındaki inşaat işçisi Rahmi Öztekin yaşamını yitirdi. Olay, Kılıçarslan Mahallesi Dr. Akın Çakmakcı Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında çalışan işçi Rahmi Öztekin, dengesini kaybederek düştü. Olayı gören iş arkadaşları durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Öztekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztekin'in öldüğünü öğrenen iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçirenleri sakinleştirmeye çalıştı. Rahmi Öztekin'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    İBRAHİM DEĞİRMENCİ:

    18 Mart 2018 Pazar günü özel bir işletmeye ait linyit kömürü madeninde meydana gelen göçükte, İbrahim Değirmenci adlı işçi yaşamını yitirdi. 41 yaşındaki Ali Işık adlı işçi ise yaralandı. Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan özel bir işletmeye bağlı linyit kömürü maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün fark edilmesi üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, ambulans ve tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan İbrahim Değirmenci ve Ali Işık, maden işçilerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İşçilerden 30 yaşındaki İbrahim Değirmenci kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Anahtar Kelimeler: İşçi, Sağlığı, İş, Güvenliği, Meclisi

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