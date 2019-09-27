Utanmaz adam

Haber: C. Kutay Aykan

Gerede ilçesinde bir restoranda kendisi gibi garson olarak çalışan 15 yaşındaki E.E. isimli erkek çocuğuna iki içirdikten sonra cinsel istismarda bulunan ve bu suçtan dolayı 3 ay hapis yattıktan sonra adli kontrol şatıyla serbest bırakılan 61 yaşındaki M.E.’nin Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmasına başlandı. İlk duruşmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen M.E., savunmasında şunları söyledi;

“Bu bir iftaradır. Kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Kendisine iyilik yapayım derken karşılığında kötülük buldum. E.E.’yi işe ben aldırdım. 2 gün birlikte çalıştık. Çalışmanın ikinci gününde birlikte Esentepe’ye içki içmeye gittik. Kendisi bir şişe bira içti ve sonra benim evime gittik. Alkollü olduğu için benim çek yatıma yattı ve uyumaya başladı. Bir an, ‘Neden beni öptük. Neden beni okşadın’ diyerek cam kül tablasıyla kafama vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. Ben hastaneye giderken, o da polise gidip beni şikayet etmiş. Vallahi billahi ben böyle bir şey yapmadım. Erkek çocuklarından da hoşlandığım yalandır. E.E.’nin eniştesi ile kavgalıydım, bu yüzden bana iftira atıyorlar” dedi. Bu arada sanık M.E.’nin olay günü 262 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

ALTI ÇIPLAKTI

Duruşmaya katılmayan mağdur E.E.’nin poliste verdiği ifade tüyler ürpertti. Mağdur E.E., ifade şunları anlattı; “Olay günü Esentepe’de M.E. ile birlikte bira içtik. Daha sonra kalmak için beni evine davet etti. Alkollü olduğum için sızıp kalmışım. Bir ara şahıs beni dudaklarımdan öpüp, atletimi çıkartarak, göğüs bölgemi okşuyordu. Sarhoş olduğum için bir ara kıpırdayamadım. Kendimi gelmek üzereyken de benin pantolonumu ve iç çamaşırımı çıkarttıktan sonra, kendisinin altında hiçbir şey olmadığını fark ettim. Bir anda kendime geldim ve ona saldırdım” Mahkeme eksik evrakların tamamlanmasına, tanıkların dinlenmesine ve duruşmanın 19 Kasım 2019 tarihine ertelenmesine karar verdi.