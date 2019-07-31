Utanmaz dededen torununa taciz

Haber: C. Kutay Aykan

Çirkin olay geçtiğimiz ay Salıbeyler Mahallesinde yaşandı. 59 yaşındaki dede torunu Z.M.T. ile bir kız arkadaşını evine davet ederek, küçük çocuklara içki içirdikten sonra çocuklara cinsel istismarda bulundu. Evine davet ettiği çocuklara fizik olarak sarkıntılık ettiği iddia edilen Fettah G.’nin öz torunu olan 14 yaşındaki küçük kız çocuğu durumu ailesine anlatmasının ardından aile polise giderek, şikayette dilekçesi verdi. Bahçelievler Polis Merkezinde alınan ifadenin ardından dede Fettah G. Mevcutlu olarak savcılığa çıkartıldı. Savcılık tutuklama talebiyle dedeyi mahkemeye sevk etti. Mahkeme zanlının “Cebir tehdit veya hile kullanarak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı, sağlık için tehlikeli madde temin etme” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanarak, F Tipi Yüksek Güvenlikli ceza infaz kurumuna gönderilen dede Fettah G.’nin ilk duruşmasının 1 Ağustos 2019 tarihinde Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceği belirtildi.