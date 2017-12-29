HABER:Gönül Olutürk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Muğla'daki otelde suikast girişimi için giden 43 darbeci Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki 14 ayrı cezaevine dağıtıldı. Muğla E tipi cezaevinden Ankara, Mersin, İzmir, Aydın, Kırıkkale, Osmaniye, Şırnak gibi illerdeki cezaevlerinde nakledilen darbeci mahkumlar arasında duruşmaya "HERO" yazılı tişört ile gelen ve "tek tip" düzenlemesini getiren sürecin başlatan darbeci eski astsubay Gökhan Güçlü de var. Gökhan Güçlü Bolu F tipi cezaevine nakledildi. Disiplin cezası bulunan Güçlü tek kişilik hücrede kalıyor ve disiplin cezasından dolayı çeşitli hakları kısıtlanmış durumda. Eski MAK astsubayı Güçlü, Muğla 2'nci ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 13 Temmuz tarihli celsesine, üzerine giydiği Türkçesi 'kahraman' anlamına gelen ‘HERO' yazılı tişört ile gelmiş ve kamuoyunda büyük bir infial oluşmuştu. Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından darbecilerin duruşmalara "tek tip" kıyafetle gelmesi gündeme gelmiş, son KHK ile de bu konuda bir düzenleme yapılmıştı.