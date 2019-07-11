Utanmazlık diz boyu

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizde oğluyla birlikte marketçilik işiyle uğraşan 2 çocuk babası 63 yaşındaki M.G., birlikte olduğu kadının 10 yaşındaki kız çocuğu S.G.’ye yönelik cinsel istismarda bulunmasından dolayı tutuklanmıştı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, çirkin olaylar tek tek ortaya çıktı.

Tutuklu sanık M.G., savunmasında; “Benim bu olayla hiçbir ilgim yoktur. Mağdurun annesi ile kısa süren bir ilişkim oldu. Bir kez mağdurun annesiyle cinsellik yaşadık. Daha sonra evli olduğum için ve yaptığımın yanlış olmasından dolayı ayrıldık. Mağdurun annesi marketimizden alış veriş yapardı ve para vermezdi. Bir gün kendisinden alacağımı isteyince bana böyle bir çirkin iftirada bulundular. Hatta bir keresinde birlikte olduğum kadın, bana beni sevdiğini, başkasına bakmam halinde gözlerimi oyacağını bile söyledi. İlişkiye ise kendisi beni zorladı. Kızına da hiçbir zaman cinsel istismarda bulunmadım. Beraatimi istiyorum” dedi.

DUDAKLARIMDAN ÖPTÜ

Duruşmaya mağdur olarak katılan 10 yaşındaki S.G. sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek; “Olay günü markete alışverişe gitmiştim. Sanık, beni kucağına oturtup, dudaklarımdan öptü. Çok korktum, kapıda kilitlenmişti. Hemen kucağından kalkarak, yerde bulunan anahtarla kapıyı açıp kaçtım. Bir müddet sonra durumu öğretmenlerime anlattım. Kendisinden şikayetçiyim” diye konuştu. Mağdur babası C.G., olayı kızından öğrendiğini dile getirerek; “Bu çirkin olayı kızımın bana anlatmasıyla öğrendik. Eğer olaylar doğruysa en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” açıklamasında bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan M.G.’nin tutukluluk halinin kaldırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 15:28