Haber: Ceylan Beykoz

Mudurnu ilçesi Alpagut Köyünde Cemil Bekil ve ailesinin yaşadığı iki katlı evde belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sararken 8 yaşındaki Sefa ve 10 yaşındaki Merve Bekil evde mahsur kaldı. Tüm çabalara rağmen evden çıkarılamayan iki kardeş yangında can verdi. Kardeşlerin cansız bedenleri birbirine sarılı halde bulundu.

TABUTLARA SARILARAK DAKİKALARCA AĞLADILAR

Yangında ölen Sefa ve Merve kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Alpağut köyüne getirildi. Yüzlerce kişinin beklediği cenazelerin köye gelmesiyle birlikte baba Cemal Bekil ve aile bireyleri sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Çocuklarını son yolculuklarına uğurlamak için hastaneden ambulansla köye getirilen anne Fehime ve baba Cemil Bekil tabutlara sarılarak dakikalarca ağladı. Anne Fehime'nin evlatlarının tabutuna sarılarak, 'Uyan çocuğum, sen bensiz nereye gidiyorsun' diye ağlaması yürekleri burktu.İki kardeşin cenazeleri köy camisinde kılınan cenaze namazlarının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020, 12:43