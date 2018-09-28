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28 Eylül 2018 Cuma
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    • Uyanık avukat, 10 bin Euro’yu kurtardı

    İlimizin tanınmış siması Bolu Barosu avukatlarından Yüksek Gültekin, telefon dolandırıcılarına kanan kayınpederinin 10 bin Euro’su nu uyanıklığı sayesinde son anda kurtardı.

    28 Eylül 2018 Cuma 09:09
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    Uyanık avukat, 10 bin Euro’yu kurtardı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Kapatılan Abant TV’de yaptığı programlarla sık sık Bolu gündemine damgasını vuran tanınmış avukat Yüksel Gültekin’in kayınpederi emekli Mürteza Özkoç, az daha telefon dolandırıcılarının kurbanı oluyordu. Dün saat 14.00 sıralarından Mürteza Özkoç’u cep telefonuyla arayan kimliği meçhul dolandırıcı kendisini savcı olarak tanıtarak, “Geçtiğimiz günlerde nüfus cüzdanınızı kaybetmişiniz ve cüzdanınız FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eline geçmiş. Hakkında FETÖ üyesi olmaktan dolayı işlem yapılacak. Bu durumdan kurtulmanız için yüklü miktarda bankaya para yatırmanız gerekiyor” dedi.

    Özkoç’a, “Banka da kaç paranız var” diye soran dolandırıcılar, 10 bin Euro cevabını alınca, hemen bu parayı verecekleri hesap numarasına yatırmasını isteyerek, telefonu açık tutmasını söylediler. Panikleyen yaşlı adam hesabının bulunduğu bankaya giderek, 10 bin Euro’yu çekti. Başka bir bankaya doğru parayı yatırmaya giderken, durumdan şüphelenen banka görevlileri olayı polise bildirdi. Haber merkezinin anonsu üzerine İzzet Baysal Caddesi üzerindeki bütün bankamatiklere birer polis yerleştirildi. Banka şubeleri içerisinde Özkoç, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından aranmaya başladı. Durumdan haberdar olan tanınmış Avukat Yüksel Gültekin, hemen devreye girerek, kayınpederini cadde üzerinde bulduktan sonra, torba içerisinde bulunan 10 Bin Euro’yu dolandırıcılara gitmekten son anda kurtardı.

    10 Bin Euro (Yaklaşık 70 bin lira) parayı kayınpederinin hesabı bulunan banka şubesine geri götürerek hesaba yatıran Gültekin, kayım pederinin dolandırılmasını son anda önlemiş oldu.

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