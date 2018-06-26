Haber: Kasım ŞAHİN

Ankara’da ikamet eden N.A. isimli bir vatandaşı 6 ay önce cep telefonundan arayarak; “FETÖ terör örgütü sana yönelik operasyon düzenleyecek. Kurtulmak istiyorsan bütün paranı bana verirsen seni bu olaydan kurtarırım. Aksi takdirde örgütün eline düşersin” diyerek korkutan N.P. Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde 2 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

Dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan N.P., Bolu’da yakalanarak hakim karşısına çıkartıldı. Tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilen N.P, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Ben müştekiyi tanımam. Ankara’ya bile ömrü hayatımda hiç gitmedim. Ayrıca, müştekiye arabaya da dolaştırıp tehdit dahi etmedim. Böyle bir suç işlemedim” dedi.

Müşteki N.A.’da, korkudan bankada bulunan 160 Bin TL’yi çekerek sanığa verdiğini belirterek; “Ülkemizde FETÖ terör örgütü olayları hep gündemde olduğu için çok korktum. Bana yönelik bir eylem yapılacağı paniğiyle bankada bulunan 160 bin TL’mi çekerek, sanığa teslim ettim. Daha sonra da dolandırıldığımı anladım. Kendisinden şikayetçiyim, paramın iadesini istiyorum” diye ifade verirken, sanık da; “Benim bu güne kadar hiç 160 bin TL. param olmadı. Nereden bulup da ona para vereyim. Suçsuzum ve böyle bir dolandırıcılık yapmadım” şeklinde konuştu. Sanığın aynı suçtan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde de davası bulunduğu belirlendi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.