Uyanıklık polise sökmedi

Haber: Okay Özcan

Bolu bazı uyanık sürücüler MOBESE ve EDS kameralarına plakalarının yansımamı için akla hayale gelmeyecek olaylara imza atmaya başlayınca Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Şahin ekipleri uygulama başlattı.

İzzet Baysal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi gibi önemli ana arterler üzerindeki otoparklara kural dışı park eden sürücüler plakaların gözükmemesi için, plakaların önlerine bebek arabası, atık su borusu, tabura ve bazıları da plakasını bezle kapatarak, ceza yememekten kurtulmaya çalıştılar.

Ne var ki titiz bir çalışma başlatan Trafik Şahin ekipleri, uyanık sürücülerin bu görüntülerine tek tek fotoğraflayarak araç başına 551 TL idari para cezası uyguladı. Plakaya yazılan bu cezaları araç sahipleri ödeyecek.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri; “Park ihlal sistemlerinin olduğu alanlara bilinçli bir şekilde araçlarının plakalarını kapatanlara karşı denetimler yoğunlaştırıldı. Kesinlikle titiz bir şekilde denetim yapılmaktadır. Ayrıca MOBESE VE EDS kameralarından da izlenmekte anında müdahale edilmekte gerekli işlemler yapılmaktadır. Kurallara uymayan sürücülere kesinlikle kanunlar çerçevesinde gerekli cezaiyi işlemler yapılacaktır” denildi.