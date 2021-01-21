Uyarılara uyan yok

Düşük hava sıcaklıklarının her gün yeni bir rekor kırdığı Bolu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı. Onca uyarıya rağmen sobadan zehirlenen aile hastanelik oldu.

Uyarılara uyan yok


Haber:Erdl Tanrıverdi

Bolu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastanede tedavi altına alındı. Doğancı Mahallesi Dere Sokak'ta yaşayan Cemalettin ve Fatma K, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kendilerini iyi hissetmeyen yaşlı çift durumu çocuklarına haber verdi. Çiftin çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çift, tedavileri için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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