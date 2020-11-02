Uyarıları aldırmayanlara gereken ceza verildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

30 Ekim 2020 Cuma günü Bolu'nun Mudurnu ilçesi Hüsamettindere Köyü halkının 177 orman yangını ihbar hattına sözlü şikâyetleri üzerine harekete geçen ekipler, ormana izinsiz girdikleri ve Ankara’nın Nallıhan İlçesinden geldikleri belirlenen gruba uyarılarda bulunarak ormanlık alandan çıkarttı. Aynı gün içerisinde tüm uyarılara rağmen ormanlık alana insanların gelmesi devam edince muhtar çareyi yazılı şikâyet dilekçesini vermek de buldu. Savcılık talimatıyla Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hüsamettindere Köyü hudutlarındaki ormanlık alana izinsiz giren ve mantar toplayan 3 kişiye 308’er lira idari para cezası uyguladı.

AMACIMIZ BİLİNÇSİZCE GELEN YABANCILARI ENGELLEMEK

Kontrolsüz v ebilinçsizce ormandan mantar ve buna benzer odun dışı orman ürünlerinden faydalanmak isteyenlerin orman içerisinde dağılarak orman yangınları başta olmak üzere usulsüzlük riskini de beraberinde getirdiğini belirten İşletme Müdürlüğü yetkilileri il dışından ilçedeki ormanlık alanlara kontrolsüz gelen yabancılardan Mudurnu halkının da büyük rahatsızlık duyduğunu, pandemi sürecinde hastalık riski taşıdıklarını, zaman zaman yayla evlerine zarar verdiklerini ve hayvan hırsızlığı korkusundan şikâyetçi olduklarını ifade etti.

Gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olan ormanları yöre halkıyla birlikte koruduklarını belirten Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri Fahri Ormancı, ormanları bugün olduğu gibi gelecekte de korumaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 12:15