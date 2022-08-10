Uyarmadı demeyin!

Haber: Uğur Balaban

Bu seferde verilen taahhütlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Bolu İl Milli eğitim Müdürlüğü’ne bağlı il genelinde deprem hasarlı yaklaşık 45 okul güçlendirme için sıra beklerken bunlardan 30’unun ihalesi bitmiş durumda. Yaklaşık 5 okulun ise ihalesi için hazırlık yapılıyor. Konu ile alakalı “Eğitim’de 2023 vizyonu: İnşallah bir şey olmaz!” başlıklı haberi yayınlamamızın ardından Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü güçlendirme çalışması yapılan okullar ile alakalı basın açıklaması yaptı. İşte yapılan açıklamanın satır başları şöyleydi;

2020 YILINDA 20 OKUL BİNASININ GÜÇLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANARAK…

Millî Eğitim Bakanlığımızca İlimizde gerçekleştirilen depremsellik çalışmaları kapsamında 2020 yılında 20 okul binasının güçlendirme işlemleri tamamlanarak eğitim öğretime başlanmıştır.

TEKNİK OLARAK YAŞANAN SIKINTILAR SEBEBİYLE…

Millî Eğitim Bakanlığımızca gerekli ödeneklerin tahsisinin yapılmasının ardından 40 okulun proje revizelerine başlanmış teknik olarak yaşanan sıkıntılar sebebiyle 2021 yılında 7 okul/kurum binası ihale edilmiştir.

VERİLEN TAAHHÜTLER

2022 yılında sürdürülen çalışmalar neticesinde proje revizeleri tamamlanan okul/kurum binaları güçlendirmeyi yapacak firmalara 15 Mayıs'tan itibaren teslim edilmeye başlanmıştır. Bugün itibarı ile merkez ilçe ve ilçelerimizde 32 okul/kurum binasında güçlendirme çalışmaları süratle devam etmektedir.

OKULLARIMIZIN EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAYACAĞI TARİHE KADAR BİTİRİLMESİ PLANLANMIŞTIR

Ayrıca yık-yap kapsamında projesi tamamlanıp ihale edilen okullarımızla ilgili inşa faaliyetlerine başlanmıştır. Valiliğimizin koordinasyonunda İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzce çalışmalar hassasiyetle takip edilmekte, okullarımızın eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar bitirilmesi planlanmıştır.

BOLU HALKINI BİLGİLENDİRİCEĞİZ

2021-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte birçok okulda güçlendirme çalışmaları başlarken, bazı okulların yüksek derecede tehlike yaratmasından dolayı yıkımı gerçekleşmişti.

Yaptığımız haberler üzere Bolu İl Eğitim Müdürlüğü hemen bir açıklama yaparak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmaya başladı. Bizde bu nedenle okullarımı hakkındaki gelişmeli an ben an halkımızla paylaşıp verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin takipçisi olacağız.