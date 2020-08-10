Üye kayıtlarına hızla devam ediyorlar

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti İl Başkanlığı tarafından başlatılan üye seferberliği aralıksız devam ediyor. İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, üye seferberliği kapsamında Rüzgarlar köyüne gitti. Tarlalarında hasatlarını yapan çiftçilere bereketli ürünler dileyen İl Başkanı Nurettin Doğanay ve beraberindekiler, yeni üye kayıtları gerçekleştirdiler.

Üye kayıtları ile ilgili konuşan Doğanay, “İlk günkü heyecanla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yeni üye kayıtlarımızı köy köy dolaşarak gerçekleştiriyoruz. Hasat dönemi olması nedeniyle hemen hemen tüm hemşehrilerimizi yoğun bir şekilde tarlalarında güz yaparken ziyaret ettiğimiz Rüzgarlar Köyümüzdeki dostlarımıza hem bereketli bir hasat diledik hem de yeni üye kayıtları yaparak gücümüze güç kattık” ifadelerini kullandı.

Üye çalışmalarını gerçekleştiren İl Başkanı Nurettin Doğanay, tırpan yapmayı da ihmal etmedi. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Doğanay şu notu düştü: “Siyaset ve iş hayatımızın yoğun temposu nedeniyle artık benim için bir özlem olan tırpan yapmayı da Rüzgarlar Köyü ziyaretimizde bir olsa da giderdik. Aslında bakmayın siz tırpan yaptığıma; aklımda Hasan Çekmecelioğlunun ‘Ben Köy Çocuğuyum’ şiirinin dizeleri var;

Ben köy çocuğuyum.

Babamın nasırlı elleriyle

Eşelediği topraktan biten,

Buğday tanesinin,

Unu ve alın teriyle yoğrulan,

Ekmekle, beslenip büyüdüm.

Ben köy çocuğuyum.

Anamın hırpalanmış elleriyle,

Dibekte dövülen,

Bulgur taneleriyle yapılmış,

Mis gibi aşla,

Karnımı doyurup, uyudum...”