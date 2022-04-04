Üyeler belli oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gizli oylama ile 3 Encümen üyesi, açık oylama ile de 7 Komisyon için beşer üye seçildi.

ENCÜMEN ÜYELERİ SEÇİLDİ

Toplantıda ilk olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi uyarınca gizli oylama ile Encümen Üyeleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca açık oylama usulüyle İhtisas Komisyonlarında görev yapacak üyeler belirlendi. Yapılan gizli oylama sonucunda belediye encümen üyeliğine Hüseyin Ekrem Serin, Cihan Tutal ve Hasan Hakan Alparlan seçildi.

KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU

Encümen üyeliği seçiminin ardından ihtisas komisyonlarına üye seçimleri açık oylama ile gerçekleştirildi. Yapılan açık oylamalar sonucunda ihtisas komisyonları üyeleri şu şekilde belirlendi:

Plan ve Bütçe Komisyonu: Naci Parlak, Resmiye Kahruman, Hasan Hakan Alparslan, Bülent Oturak, Necdet Çakır.

İmar Komisyonu: Ahmet Fidan, Tuna Özcan, Mustafa Gürdal, İsmail Yerlikaya, Fatih Silin

Çeşitli İşler Komisyonu: Tahsin Mert Karagöz, Ergün Temel, Suat Orhan, Uğur Akbay, Şaziye Turan

Teftiş ve Murakabe Komisyonu: Tuna Özcan, Naci Parlak, Cumhur Bandakçıoğlu, Hatice Dinç, Kamuran Avcı

Turizm ve Tanıtma Komisyonu: Cihan Tutal, Onur Koyunoğlu, Cumhur Bandakçıoğlu, Burak Balaban, Hüseyin Türkmen

Hayvan Hakları Komisyonu: Naci Parlak, Cihan Tutal, Cevat Çatladı, Nurettin Ulutürk, Semih Dimicioğlu.

İnsan Hakları Komisyonu: Hasan Hakan Alparslan, Suat Orhan, Hüseyin Ekrem Serin, Hatice Dinç, Hacer Çınar