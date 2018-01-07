Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Kahveciler ve Otelciler Odası Olağan Genel Kuruluna, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Haluk İnceler, Bolu Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahir Gayret, ESKOP Başkanı Ahmet Yoltaş, birçok oda başkanları, Kahveciler ve Otelciler Odasının üyeleri katıldı. Başkan Mustafa Kalaycı açılış konuşmasında “1965 yılında çeşitli zorluklar ve imkansızlıklarla kurulan odamızın görevi sadece tarife çıkarmak ve aidat toplamak değildir. Esnaflarımızın sorunlarını derli ve toplu olarak çözmektir. Sorunları gerekli makamlara sözlü ve yazılı olarak iletmek, çözüm bulmaya çalışmaktır. Göreve başladığım günden itibaren yönetim kurulumuz aylık olarak toplanmakta, toplantıların dışında da bir araya geliyoruz. Zaman zaman bir araya gelerek kanun ve yönergeler görüşülerek yararlı bulunanlar istifade edilmeye çalışılmıştır. Siz üyelerimize en iyi şekilde hizmet etmeye gayret gösterdik. Geçtiğimiz bir önceki dönemde iki defa aralıklarla zam yapılmıştır. Ancak son 4 yıl içerisinde sizlere bir nebzede olsa da nefes aldırması için 2016 Ocak ayında fiyatlarımıza tekrar zam alınarak çay ocakları ve kahvehane tarifelerini birleştirmek suretiyle sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Ülkemizde en pahalı çay fiyatlarının da Bolu’da olduğunu bilmenizi isterim. Bunun bazı nedenleri de var. Maddi durumu kötü olan üyelerimizin eş ve çocuklarına yardım yaparak bir nebzede olsun katkı sağlamaya çalıştık” ifadelerine yer verdi.

“BU YIL ODALAR AÇISINDAN SEÇİM YILI”

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan kahvecilerin sorunlarına değinerek; “Bu yıl odalar açısından seçim yılı olacak galiba. Bu kongrelerin herkese hayırlı olmasını Kahveci esnafımızın çok ciddi sorunları olduğu ortadadır. Bir 10 yıl önceki, 15 yıl önceki, 20 yıl önceki gibi değil işler. Biz bunu biliyoruz. Biz her gün kahveye gidemiyoruz belki ama sık sık kahvehanelere giden insanlarız. Kahvehaneci arkadaşlarımız bize gelip dertlerini anlatıyorlar. Biz soruyoruz, meraklıyız. Günde kaç çay satıyorsunuz diye soruyoruz. Ama inanın 10 yıl önceki, 15 yıl önceki rakamlara ulaşmak mümkün değil. Ekonomik sıkıntıların kahvehanedeki işlerin düşmesinde payı var” dedi.

Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanlığına tek liste ile aday olan Mustafa Kalaycı, üyelerinin oylarıyla tekrar başkan oldu.

Mustafa Kalaycının yönetim listesi şu şekilde;

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Hüseyin Tutal, Rıza Açıkgöz, Hüseyin Avcı, Mehmet Ok, Aytekin Adanur, Sebahattin Titiz

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Turhan Abacı, İsmail Özer, Ali Kartal, Etnan Gök, Şerafettin Tekin, Harun Hancı, Yılmaz Dadak

Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Şerif Aydınoğlu, Cengiz Durakan, İbrahim Çelen

Denetim Kurulu Yedek Üye: Turan Cebeci, Zeki Aydoğdu, Özgür Özay