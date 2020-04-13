Uygulama eğitimi alan öğrencilere kolaylık

Haber: N. Halid Altundal

Yaşanan COVID-19 Salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar Dönemi, Yükseköğretim Kurulu kararı ile sonlandırılmış, ancak teorik derslerle birlikte uygulamalı bazı derslerin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülebileceği, yaz öğretiminde de telafi eğitimlerinin yapılabileceği kamuoyuna bildirilmişti. Bu kapsamda YÖK tarafından mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin mağduriyet ve uygulamalı eğitimlerinde sorun yaşamamaları için yeni kararlar alınmaya devam ediyor. YÖK tarafından son olarak Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hemşirelik bölümü öğrencileri için de uygulama eğitimleri için kolaylık sağlayacak karar alındı.

DİŞ HEKİMLİĞİ VE ECZACILIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN KOLAYLIK

YÖK tarafından söz konusu bölümler için yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: Yükseköğretim kurumlarımızdaki Diş Hekimliği Programlarındaki öğrencilerimiz 2019-2020 eğitim öğretim yılı başından itibaren, Eczacılık programlarındaki öğrencilerimiz de söz konusu dönem içerisinde yaklaşık 5-6 hafta arasında sağlık birimleri ile serbest eczanelerde uygulamalı eğitime devam etmişlerdi.

Alınmış olan daha önceki staj/uygulama süreleri ve kalan uygulama süresinin az olması dikkate alınarak; Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarından mezun aşamasında olan öğrencilerin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; Diş Hekimliği ile Eczacılık programlarında yaz dönemi de dahil uygun zamanda sağlık birimlerinde ve serbest eczanelerde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi, Eczacılık programları için simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb. yoluyla da yapabilecekleri, ayrıca her iki program için de dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları ile birlikte karara bağlanarak yükseköğretim kurumlarına da bildirildi. Bu kapsamda, diğer sağlık programlarındaki mezun aşamasında olan öğrenciler için de yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, aynı doğrultuda karar alındı.​

HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARAR

Hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerin, yaşa​nan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj / uygulama eğitimlerini; sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de tamamlayabilmeleri, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları ile birlikte değerlendirilerek karara bağlandı ve yükseköğretim kurumlarına iletildi.”