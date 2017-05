12 Mayıs 2017 Gerede Belediyesi Melih Gökçek kültür merkezinde düzenlenen törene Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Garnizon Komutanı Arif Haktan Doğan,A.İ.B.Ü. Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Kadir Murat Altıntaş, Gerede Meslek Yüksek Okulu Müdürü Bahattin Öztoprak, Yüksekokul Müdür yardımcıları ve Öğretim Üyeleri,Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, Sivil Toplum Kuruluşları, öğrenciler ve velileri katıldı.

Belediye Başkanımız Mustafa Allar yaptığı konuşmasında öğrencileri başarılarından dolayı kutlarken “ Mezun olan öğrencilerimizin kendi ülkelerine ailelerine hayırlı birer evlat, ülkelerine hayırlı birer iş insanı olmalarını diliyorum, mesleki bilginizi artırın, görgünüzü artırın ama her zaman bilgi tek başına yeterli değildir. Bilginin yanında hikmetli ve irfanlı da olun. İnsanlara hayırlı hizmet edebilmek için gayret edin. Bu mesleklerinizi bu millete, insanlara hizmet etmek için kullanın. Aslolan insanın erdemli, faziletli ve ahlaklı olmasıdır zaten her biriniz de öylesiniz. Hayatta çok zorluklarla karşılaşacaksınız. Hayat her zaman eğitim hayatınızda olduğu gibi problemsiz, neşeli olmayacak, Siz hiçbir zaman doğruluktan ayrılmayın, her birinize, sizi yetiştiren anne babalarınıza huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ederken, geleceğin sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Veliler ve öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı mezuniyet töreninde, öğrencilerin mezuniyet belgeleri hocaları, protokol üyelerive Belediye Başkanı Mustafa Allartarafından takdim edildi. Daha sonra ise Rising Star Ses Yarışması Finalistleri hemşehrilerimizHarun Yoldaş ve Mustafa Demir tarafından verilen konser salonu coşturdu.

Program öğrencilerin kep atmasıyla ve Gerede Belediyesinin veli ve öğrencilere pilav dağıtımıyla sonra son buldu.