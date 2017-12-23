Haber: Semih BAYKAL

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından çocuklara çevre temizliği aşılanması için yeni bir projeye başlanıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bolu Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Bağışçılar Vakfı, TEMA Vakfı Bolu Temsilciliği ve Bolu Çevre Derneği tarafından il genelindeki okullarda çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, doğal varlıkların korunması adına ‘Uygulamalı Çevre Eğitimi’ projesi hayata geçirilecek.

Proje kapsamında ilimizdeki okulöncesi, ilkokul ve ortaokullar birbirleriyle yarışacak. Okullarda bulunan çevre kulüpleri, sorumlu öğretmen ve idarecileri tarafından yürütülecek projede, her ay belirlenen konular hakkında çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar ise okulların panolarında sergiye açılacak.

Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi içerisinde yer alan okullara, çevre ile ilgili konularda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Bolu Belediye Başkanlığımız ve diğer proje ortakları tarafından seminerler verilecek. Proje ile ilgili dokümanlar, geri kazanım kumbaraları, atık pil kutuları ortak kuruluşlar tarafından temin edilirken, En Temiz Okul Yarışması, En Çevreci Bahçe Yarışması, Kompozisyon Yarışması, Resim Yarışması ve Şiir Yarışması düzenlenecek.

Proje ile ilgili olarak genel yapılacak değerlendirmede, yarışmalarda dereceye giren okul ve öğrencilere 5 Haziran Dünya Çevre Günü törenin ödülleri verilecek.