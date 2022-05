Uygulamalı fakültede mezuniyet sevinci   

Haber: Erdal Tanrıverdi

27 Mayıs 2022 Cuma günü Gerede Belediyesi Melih Gökçek Kültür Merkezinde düzenlenen törene Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İlçe Protokolü, Mülki ve İdari Amirler, Fakülte İdarecileri, Öğretim Üyeleri, Öğrenciler ve Aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Mustafa Allar;“ Mezun olan öğrencilerimizin kendi ülkelerine ailelerine hayırlı birer evlat, ülkelerine hayırlı birer iş insanı olmalarını diliyorum. Bilginin yanında hikmetli ve irfanlı da olun. İnsanlara hayırlı hizmet edebilmek için gayret edin. Bu mesleklerinizi bu millete, insanlara hizmet etmek için kullanın. Aslolan insanın erdemli, faziletli ve ahlaklı olmasıdır zaten her biriniz de öylesiniz. Hayatta çok zorluklarla karşılaşacaksınız. Hayat her zaman eğitim hayatınızda olduğu gibi problemsiz, neşeli olmayacak, Siz hiçbir zaman doğruluktan ayrılmayın, inanıyorum ki içinizden ülkemizin bekası ve geleceği ile ilgili büyük projelere imza atacak gençlerimiz çıkacaktır. Görev ve sorumluluk bilinciyle ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı doğabilecek her türlü düşünce ve tehlikeye karşı dik ve omurgalı durmalısınız ayrıca her birinize, sizi yetiştiren anne babalarınıza huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ederken, geleceğin sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Veliler ve öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı mezuniyet töreninde, öğrencilerin mezuniyet belgeleri; Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, hocaları ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Akabinde; Kep atma töreni ve hatıra fotoğrafları çektirildi. Mezuniyet töreni; Gerede Belediyesi ve Gerede Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile veli ve öğrencilere yapılan yemek ikramıyla son buldu.