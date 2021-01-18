Uygulamalı girişimcilik eğitimi alanların dikkatine!

Haber: N. Halid Altundal

KOSGEB Bolu İl Müdürü Abdurrahman Usta, uygulamalı girişimcilik eğitimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Abdurrahman Usta yaptığı açıklamada, yeni iş kuracak adayların resmi açılış öncesi eğitimi tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Usta konuyla ilgili açıklamasında, “KOSGEB in yeni iş kurma niyeti olan girişimci adaylarına yönelik uygulamaya koyduğu Girişimciliği Geliştirme Destek Programından faydalanmak isteyen girişimci adaylarının ilgili mevzuat gereği işletmelerinin resmi açılışını gerçekleştirmeden önce uygulamalı girişimcilik eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu kapsamda 2010 yılından bu yana devam eden uygulamalı girişimcilik eğitimleri 2019 yılı temmuz ayına kadar sınıf ortamında yüz yüze yapılırken bu tarihten sonra KOSGEB e-akademi uygulaması kapsamında eğitimler online olarak verilmeye başlanmıştır. 2010-2020 yılları arasında sınıf ortamındaki eğitim sonucunda alınan uygulamalı girişimcilik eğitimi katılım belgelerinin geçerliliği 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile sona ermiştir. Yüz yüze eğitim sonucunda alınan ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ katılım belgesi sahibi olup henüz iş yeri açmamış olan girişimci adaylarının geçerlilik süresi nedeniyle bir mağduriyet yaşamamaları için iş yerlerini açmadan https://lms.kosgeb.gov.tr/ adresinden ‘Online Girişimcilik Eğitimlerini’ alarak tamamlamaları gerekmektedir” dedi.

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Girişimciliği geliştirme destek programı ile hizmet, ticaret ve imalat sanayi sektörlerine yönelik ayrı uygulamalar getirildiğine dikkat çeken Usta ayrıca, “Hizmet ya da ticaret sektörlerinde bir girişimde bulunmak isteyen girişimciye Geleneksel Girişimcilik Desteği kapsamında 60 bin TL ye kadar hibe desteği sağlanmakta iken, imalat sanayi sektöründe bir girişimde bulunmak isteyen girişimciye yapacağı teknoloji seviyesine göre İleri Girişimcilik Desteği kapsamında 370 bin TL ye kadar destek sağlamaktadır. İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve ileri girişimci desteğinden faydalanmak isteyen girişimci; Düşük orta-düşük teknoloji düzeyinde faaliyet gösterecek ise 100 bin TL, Orta ileri teknoloji düzeyinde faaliyet gösterecek ise 200 bin TL, İleri teknoloji düzeyinde faaliyet gösterecek ise 300 bin TL ye kadar Makine teçhizat ve yazılım desteğinden faydalanabilmektedir. İleri girişimcilik destek programından faydalanacak girişimciler için destek oranı %75 olarak uygulanmaktadır. Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilerek destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.

GİRİŞİMCİLERİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

KOSGEB’in girişimciler için uygulamaya koyduğu ve şu an yürürlükte olan Girişimciliği Geliştirme Desteğinden faydalanmak isteyen girişimcilerin taşıması gereken şartları da belirten Usta şunları söyledi: “Başvuruda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması gereklidir. İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması şartı aranır.

Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Program süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez. Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden programa başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir.”