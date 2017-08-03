Haber: Esra ÖZTÜRK

11 yaşındaki Göynüklü Furkan Başol’a geçtiğimiz yıl lösemi teşhisi konmasının ardından aile Furkan’ı Ankara Hacettepe Çocuk Onkoloji Hastanesi’ne götürdü. 8 aydır Ankara’da tedavi gören Furkan’ın iyileşmesi için ilik nakli yapılması gerekiyordu. Aylarca sürdürülen uygun donör arayışı ne yazık ki olumlu sonuçlanmadı. Gereken uygun iliğin bulunamaması ve durumunun ağırlaşması sonucu Göynüklü Furkan, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Vefat haberinin ardından Furkan’ın ailesi ve yakınları yasa boğuldu. 11 yaşındaki Furkan’ın cenazesi geçtiğimiz gün Göynük’ün Demirhanlar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.