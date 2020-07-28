“Uymamız gereken kuralları ihlal etmeyelim”

İlimiz Seben ilçesinde belediye ekipleri tarafından park, bahçe, çok amaçlı salon ve TOKİ şantiyesinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Fatih Kavak, vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

“Uymamız gereken kuralları ihlal etmeyelim”

Haber: BMA

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. İlimiz Seben ilçesinde belediye ekipleri vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yaptı. Belediye Başkanı Fatih Kavak’ın talimatları ile harekete geçen ekipler, bayram öncesinde yaptıkları dezenfekte çalışmaları ile vatandaşları koronavirüse karşı korumaya çalışıyor.

Dezenfekte çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Kavak ise, “Kıymetli hemşerilerim, lütfen ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ çerçevesinde uymamız gereken kuralları ihlal etmeyelim. Alacağımız tedbirler hepimizin hayatı için önem arz etmektedir” diyerek vatandaşları uyardı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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