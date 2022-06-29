Uyuma uygulaması nasıl kullanılır?

Haber: Ceylan Beykoz

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimiz genelinde uyuşturucuya karşı canla başla mücadele ediyor. Uyuşturucu suçlarının önüne geçmek adına faaliyete geçirilen UYUMA adlı aplikasyon hakkında bilgi veren Narko ekipleri, “uyuşturucu suçlarının önüne geçmek, suçu tüm delilleri ile ortaya çıkarmak, suçluları adalete teslim etmek, vatandaşların elektronik ortamda seri bir şekilde bildirimde bulunmasını sağlamak amacıyla, tamamen yerli bir yazılım geliştirilmiştir” ifadelerine yer verdi.



UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE APLİKASYONU: UYUMA NASIL KULLANILIR?

*Bildirim yapan kişilerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulmaktadır.

*Google Play ve AppStore mağazalarından program indirilir.

*Kayıt işlemi yapılır, sisteme girilen bilgiler veri tabanından doğrulanır.

*Kullanıcılara ‘’SMS Doğrulama Kodu’’ gönderilir ve doğrulama kodu uygulamaya girilerek uygulama aktif hale getirilir.

*Uyuşturucu satıcılarını gören vatandaşlar uygulamadaki butonuna dokunur, 112 acil yardım hattı en yakın ekibi bildirilen konuma sevk eder.



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR!

Uyuşturucu madde kullanımına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla, Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM ( Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi) Büro Amirliği görevlilerince, İçişleri Bakanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘NARKOREHBER –EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE – NARKOGENÇLİK’ projeleri kapsamında ilimiz merkezi ve ilçelerinde emniyet, işçi, kamu ve özel sektör çalışanları, öğretmen, özel güvenlik, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan katılımcılara eğitim verilmeye devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022, 10:18