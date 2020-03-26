Uyuşturucu davasında karar günü

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ilçede esnaflık ve çiftçilik yaptıkları belirlenen şüpheli M.T, M.E, H.T. ve İ.D. ve eşi H.D'nin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 231 gram esrar ve 23 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden M.T, M.E. ve H.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İ.D. ile eşi H.D. adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Tutuksuz yargılanan karı koca ile tutuklu yargılanan 3 kişi olmak üzere toplam 5 sanık bu gün son kez hakim karşısına çıkacaklar. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan sanıklar hakkında 16’şar yıl hapis cezası isteniyor.