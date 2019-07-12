Uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Cumhuriyet Savcısı İsmail Hakkı Özcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, İl Sağlık Müdürü Muhammet Emin Demirkol ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından teknoloji bağımlılığı konularına kadar birçok konuda görüşlerde bulunulurken, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar da değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sunumlar yapılarak ilimizde bağımlılık ile mücadele hakkında yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve bağımlılıkla mücadele kapsamında bilinçlendirmeye yönelik başlatılan projeler ile ilgili kurul üyelerine bilgiler verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle il genelinde yapılan etkinlik ve eğitim çalışmaları kurul üyelerine aktarıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ‘Kendini Tanı Hayata Katıl’ projesi kapsamında yapılan etkinlikler ve değerlendirme analizini yapan bir sunum katılımcılara aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ise 2019 yılı uyuşturucu ile mücadele alanındaki gerçekleştirilen çalışmaların 2018 yılının ilk 6 Ayı ve 2019 yılının ilk 6 Ayı karşılaştırmalı olarak katılımcılara aktarıldı.

Yapılan sunumların sonrasında kurul üyelerinin kendi fikir ve önerilerini aktarmasının ardından sunumları yapan kurumlara, yapılan çalışma ve projelere emek verenlere teşekkür edildi.