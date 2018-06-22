Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu kullanım ve satımına yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında Y.C.Y (20), E.M.Y(19), H.S.(28), A.F.B. (29), A.K(36), S.B. (30) ve E.K.(30) isimli şahısların ikamet, araç ve üzerlerinde aramalar yapıldı. Aramalar neticesinde 12,83 gram sentetik kannabonaid maddesi ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma neticesinde Y.C.Y, E.M.Y, H.S. ve E.K isimli şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. A.K, S.B. ve A.F.B ise mevcutlu olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etti.