Haber: Kasım Şahin
Geçtiğimiz Cuma günü saat 00.30 sıralarında Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılanyol kontrol çalışmalarında, A.Ç.S, H.G ve B.G. isimli şahısların araçlarında 552 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra yargılanmak üzere Bolu Adliyesi’ne getirildi.
Raporlar inandırıcı bulunmadı
Uyuşturucu kaçakçıları Bolu’dan geçerken...
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