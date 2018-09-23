Haber: BMA

“Kendini Tanı Hayata Katıl” projesi çerçevesinde düzenlenen programa Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, Prof. Dr. Yasemin Özkan, Doç. Dr. Hatice Demirbaş ve Bir İyilik Yap Derneği Başkanı Ahmet Yardımcı konuşmacı olarak katılacak.

Konuşmacılar tarafından Uyuşturucu madde bağımlılığının sebep olduğu psikolojik-biyolojik sorunlar ve güvenlik için alınacak önlemler hakkında bilgiler verilerek, gençlerin ve ergenlerin madde bağımlılığından nasıl korunacağı konusunda uyarılarda bulunulacak. Programa; Kamu, Kurum ve Kuruluşlarında konuyla alakalı ilgili personel, İdari ve Mülki Daire Amirleri katılacak. Program, halka açık olacak.