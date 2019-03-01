Uyuşturucu nakliyecisi suçunu itiraf etti

Haber: Aysun Beykoz

Olay geçtiğimiz Ekim ayında TEM otoyolunda meydana geldi. Diyarbakır’dan Gebze’ye giden R.T. idaresindeki tırı Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bolu’da durdurdu. Yapılan aramadan 45 paket halinde 47 kilogram esrar ele geçirildi. Olaydan sonra tır sürücüsü R.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan Rasim T. yaptığı savunmasında suçu işlediğini kabul etti. Borçlarından dolayı esrarı taşıdığını kabul eden Rasim T. “Diyarbakır Bismil’den Trabzon’a götürmek üzere saman taşıyacaktım. Bismil’de beklediğim sırada yanıma ismini bilmediğim ama simayen tanıdığım bir şahıs geldi. Bana yük alıp almayacağımı sordu. Bende Trabzon’a saman götüreceğimi söyledim. Bu şahıs bana Gebze’ye gidecek bir eşyasının olduğunu götürüp götüremeyeceğimi sordu. Bende Gebze’ye gitmeyeceğim dedim. Eşyanın ne olduğunu sorunca esrar olduğunu taşımam halinde karşılığında 40 bin lira vereceğini söyledi. Bende parayı duyunca borçlarım olduğu için kabul ettim. İlk önce Trabzon’a giderek yükümü boşalttım. Daha sonra boş bir halde Gebze’ye giderken Bolu’da durduruldum ve yakalandım. Ben mala ne elimi sürdüm ne de gördüm. O şahıs Bismil’de saman yüklendiği sırada yanıma gelerek malı kamyona kendisi koydu. Miktarının ne kadar olduğunu dahi bilmiyorum. Borcum olduğu için kabul ettim kandırıldım çok pişmanım” dedi.

Mahkeme başkanının daha önce de uyuşturucu ticaretinden sabıkası olmasının nedenini sorması üzerine “O zaman da kandırılmıştım. İki olayda da bir lira para almadım. Borçlarım olduğu için kabul etmek zorunda kalmıştım” dedi.

Hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan dava açılan tutuklu sanık Rasim T.’nin mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına karar verirken karar verilmek üzere duruşmayı 18 Mart tarihine erteledi.