Haber: Aysun Beykoz
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Bolu’ya uyuşturucu hap taşındığı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları çalışmada, uyuşturucu hap taşıdığı iddia edilen otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu hapların bulunduğu otomobildeki 31 yaşındaki A.B. ile 27 yaşındaki Ö.B. gözaltına alındı.
İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen A.B. ve Ö.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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