Uyuşturucu operasyonu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde şüpheli bir araç durduruldu. Ekiplerce araçta ve araçta bulunan M.A. (35), R.A. (35) ve Y.B. (40) üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada R.A.'nın iç çamaşırının içerisinde 32,75 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020, 15:35