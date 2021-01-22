Uyuşturucu operasyonu 2 kişi yakalandı, 1’i tutuklandı

Haber: N. Halid Altundal

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; ilimiz genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik olarak çalışmalar aralıksız devam ediyor. Narkotik ekipleri tarafından yapılan, operasyon sonucu 2 kilo 182 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.D ve A.D. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden F.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetten yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.