Uyuşturucu operasyonu

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şehir içi uygulamasında İ.Y. (36) ile R.Ç'nin (17) üst aramasında 1.57 gram esrar ele geçirilmesi sonucu "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Bu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen M.D (28), O.Y.Y (33), E.Ö.(42) ve K.Ö'yi (27) yakalayan polis ekipleri, şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada toplam 4.37 gram esrar ele geçirdi.

Şüphelilerden İ.Y. ile R.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken M.D, O.Y.Y, E.Ö. ve K.Ö. mahkemeye sevk edildi. Adliyeye çıkartılan 4 şüphelinin savcılık sorguları devam ediyor.